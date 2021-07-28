Advertisements

عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل قائد الجيش اللبناني

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:33 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
رقية جمال
Advertisements
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفير علي الحلبي، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بالعماد "عون" في زيارته لمصر، في إطار المباحثات مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدًا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية، حيث ثمن الرئيس الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول.

من جانبه؛ أعرب العماد "عون" عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلًا إلى سيادته تحيات الرئيس اللبناني "ميشيل عون"، ومؤكدًا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، مع الإعراب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، امتدادًا لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميشال عون لبنان قائد الجيش اللبناني السيسي

أخبار تهمك

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 13 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 19 ساعة

أبرزهم رونالدو.. 5 نجوم تخلى عنهم بيريز مقابل المال

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

أولمبياد طوكيو.. لاعبو منتخب مصر الأوليمبي يحتفلون بالتأهل إلى ربع النهائي

منذ 39 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ نصف ساعة

عاجل- عمار حمدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في أستراليا

منذ ساعة

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

منتخب مصر الأولمبي يفوز على أستراليا ويتأهل إلى ربع النهائي

منذ ساعة الا ربع

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تفاصيل لقاء السيسي برئيس الوزراء اللبناني‎ على هامش القمة العربية الأوروبية

شيخ الأزهر يزور مصابي حادث الدرب الأحمر بمستشفى الحسين الجامعي

الرئيس السيسي يؤكد اعتزازه بعمق العلاقات مع لبنان

"السيسي" يستقبل وليد جنبلاط.. وهذا ما أكد عليه

"السيسي" يستقبل وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني‎

أسبوع رئاسي مكثف.. قمة "كويتية - مصرية".. وإصدار قرارت جمهورية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

01:59 م

منتخب مصر الأولمبي يفوز على أستراليا ويتأهل إلى ربع النهائي

03:00 م

عاجل- عمار حمدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في أستراليا

02:46 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان