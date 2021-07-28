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ظهور نتيجة دبلوم التجارة بالاسم 2021 الدور الاول (بعد اعتمادها رسميا) من خلال رابط البوابة المصرية للتعليم الفني | احصل على النتيجة دلوقتي

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:27 م
ظهور نتيجة دبلوم التجارة بالاسم 2021
ظهور نتيجة دبلوم التجارة بالاسم 2021
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ظهور نتيجة دبلوم التجارة بالاسم 2021 الدور الاول (بعد اعتمادها رسميا) من خلال رابط البوابة المصرية للتعليم الفني | احصل على النتيجة دلوقتي


سنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، تفاصيل ظهور نتيجة دبلوم التجارة بالاسم 2021 من خلال الرابط الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو (البوابة المصرية للتعليم الفني).

وكان ظهور نتيجة دبلوم التجارة بالاسم 2021 جاء بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي عن طريق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتائج دبلوم التجارة برقم الجلوس 2021
واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نتيجة الدبلومات الفنية 2021، وأصبح بإمكان الطلاب الحصول على نتائج دبلوم التجارة برقم الجلوس 2021 في الموعد المحدد، ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن نتائج دبلوم التجارة جاءت كالتالي:

- إجمالي نسبة الناجحين في دبلوم التجارة- نظام 3 سنوات: 72.40%.




- إجمالي نسبة الناجحين في دبلوم التجارة- نظام 5 سنوات: 95.53%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ الفارق بينهما 1.77%.

ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2021
ويتساءل الطلاب عن ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2021 من الرابط الرسمي عبر البوابة المصرية للتعليم الفني، ويمكن لطلاب الدبلوم الفني التجاري الحصول على نتيجة الدبلومات 2021 من خلال هذا الرابط (اضغط هنـــــــــــــــــــــــا).

طريقة الاستعلام عن نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2021 
وباتباع بضع خطوات سوف يتمكن الطالب من الحصول على نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2021 من الرابط المذكور، وهذه الخطوات تتم كالتالي:

- الدخول على الرابط. 
- كتابة رقم جلوس الطالب.




- اختيار المجال (زراعي - صناعي - فندقي - تجاري).
- النقر على أيقونة بحث.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021
وبالدخول على لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سيتمكن الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدبلوم الصناعي، التجاري، الزراعي والفندقي من التعرف على نتائج نهاية العام الدراسي، وفور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية يمكنكم الحصول عليها من هذا الرابط (اضغط هنــــــــــــــــــــــــا).

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