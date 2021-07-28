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مجموعة مصر.. إسبانيا تتعادل مع الأرجنتين وتضمن الصدارة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
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حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى دور الثمانية من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد تعادله مع نظيره الأرجنتيني 1 / 1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

تقدم المنتخب الإسباني عن طريق ميكيل مورينو في الدقيقة 66، قبل أن يدرك توماس بيلمونت التعادل للأرجنتين في الدقيقة .87

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط، لكنه احتل المركز الثالث خلف المنتخب المصري صاحب الرصيد ذاته والمتفوق بفارق الأهداف، فيما رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة.

وسيلعب منتخب إسبانيا أمام منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية، فيما سيكون المنتخب المصري على موعد مع نظيره البرازيلي في الدور ذاته والذي تقام مبارياته يوم السبت المقبل.

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