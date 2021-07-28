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بهذه الطريقة.. أحمد الشامي يروج لأغنيته الجديدة "نجمة معدية"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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روج الفنان أحمد الشامي لأغنيته الجديدة "نجمة معدية"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد الشامي مقطع من الأغنية، وعلق عليه قائلاً :"النهاردة إن شاء الله على يوتيوب ونجوم اف إم".

أغنية "نجمة معدية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي،
نشر محمد نور عدة صور جديدة له، جمعته بالفنان أحمد فهمي، والملحن نادر حمدي، والفنان أحمد الشامي، والشاعر الملحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما، إنتاج ياسر خليل @noguomrecords"

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