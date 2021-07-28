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الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم طلائع الجيش
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:31 م
علي خلاف
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اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، من حسم صفقة مهند لاشين، لاعب وسط طلائع الجيش، بعد موافقته للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.
صفقة مهند لاشين في الزمالك
كشف مصدر بنادي الزمالك آخر تطورات ملف صفقة مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش في الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضاف المصدر أن مهند لاشين يرغب في خوض تجربة مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم الجديد لتعويض رحيل فرجاني ساسي الذي رحل بنهاية الموسم الجاري.
وأتم المصدر أن مسؤولي الزمالك برئاسة حسين لبيب أتموا الاتفاق مع إدارة الطلائع على كافة التفاصيل الخاصة بصفقة مهند لاشين بدفع مقابل مادي بالإضافة إلى رحيل بعض اللاعبين من صفوف الفارس الأبيض إلى الفريق العسكري ضمن الصفقة.
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