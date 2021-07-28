حمدي النقاز ينفي العودة مرة أخرى إلي الدوري المصري الممتاز.

نفى التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، إنه يفكر في العودة مرة أخرى إلي الدوري المصري الممتاز.









وسبق لحمدي النقاز اللعب في صفوف الزمالك، قبل أن يرحل بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته، في فترة مجلس إدارة النادي السابق بقيادة مرتضي منصور.









وكشف النقاز: إنه لا يوجد مفاوضات مع نادي بيراميدز، للانتقال اليه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدًا إنه يريد الإستمرار مع الترجي التونسي.









يذكر ان هناك بعض التقارير التونسية، أفادت ان بيراميدز دخل في مفاوضات مع النقاز، من اجل الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية الجارية، خاصةً مع اقتراب رحيله عن الترجي.



