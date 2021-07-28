Advertisements

كليب "لعز كبير" لسمر يتخطى حاجز الـ4 مليون مشاهدة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



استطاعت المطربة سمر، أن تحقق نجاحاً كبيراً بأحدث أغانيها " لغز كبير"، والتي طرحته مؤخراً على طريقة الفيديو كليب عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، تخطت الأغنية حاجز الـ 4 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه.

وتم تصوير كليب "لعز كبير"، في منطقة الحزام الأخضر تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.

يذكر أن "سمر" قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها "غيرو" من كلمات عبدالمنعم طه وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا إخراج ياسر سامى و"سيبني عايشة " من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا ومن إخراج ياسر سامي و"ضحكينا يا دنيا" مع الشاعر ملاك عادل والملحن مدين والموزع أشرف البرنس ومهندس الصوت هاني محروس وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع، وكذلك أغنية "الدلع الحلو"والتي حققت نجاحا كبيرا حيث استطاعت في غضون 4 أيام أن تحقق مليون مشاهدة، وهي من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، توزيع مونتي، ومكس وماستر ياسر أنور.


أخبار تهمك

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 17 دقيقة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- عمار حمدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في أستراليا

منذ ساعة

أبرزهم رونالدو.. 5 نجوم تخلى عنهم بيريز مقابل المال

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أولمبياد طوكيو.. لاعبو منتخب مصر الأوليمبي يحتفلون بالتأهل إلى ربع النهائي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 13 ساعة

منتخب مصر الأولمبي يفوز على أستراليا ويتأهل إلى ربع النهائي

منذ ساعة الا ربع

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

01:59 م

منتخب مصر الأولمبي يفوز على أستراليا ويتأهل إلى ربع النهائي

03:00 م

عاجل- عمار حمدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في أستراليا

02:46 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان