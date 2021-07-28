كليب "لعز كبير" لسمر يتخطى حاجز الـ4 مليون مشاهدة







استطاعت المطربة سمر، أن تحقق نجاحاً كبيراً بأحدث أغانيها " لغز كبير"، والتي طرحته مؤخراً على طريقة الفيديو كليب عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، تخطت الأغنية حاجز الـ 4 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه.



وتم تصوير كليب "لعز كبير"، في منطقة الحزام الأخضر تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.



يذكر أن "سمر" قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها "غيرو" من كلمات عبدالمنعم طه وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا إخراج ياسر سامى و"سيبني عايشة " من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا ومن إخراج ياسر سامي و"ضحكينا يا دنيا" مع الشاعر ملاك عادل والملحن مدين والموزع أشرف البرنس ومهندس الصوت هاني محروس وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع، وكذلك أغنية "الدلع الحلو"والتي حققت نجاحا كبيرا حيث استطاعت في غضون 4 أيام أن تحقق مليون مشاهدة، وهي من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، توزيع مونتي، ومكس وماستر ياسر أنور.





