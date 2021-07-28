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بالأرقام.. تاريخ مواجهات مصر والبرازيل قبل موقعة الأولمبياد (تقرير)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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ضرب منتخب مصر الأولمبي موعدا ناريا مع نظيره منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد فوزه على نظيره الاسترالي 2-0، والتأهل كـ"وصيف" للمجموعة.

سجل هدفي منتخب مصر في شباك استراليا أحمد ياسر ريان وعمار حمدي بالدقيقتين 45، 85 من زمن اللقاء.

فوز منتخب مصر على استراليا رفع رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثالث، بينما تصدر منتخب إسبانيا الترتيب برصيد 5 نقاط، وتذيل منتخب استراليا الترتيب برصيد 3 نقاط.

وستقام مباراة مصر ضد البرازيل يوم السبت المقبل 31 يوليو، في الدور ربع النهائي للأولمبياد.

وتمتلك مصر تاريخًا مخيبًا في مواجهات منتخباتها الوطنية ضد البرازيل، حيث سبق وتقابلت منتخبات البلدين، في 11 مباراة، حقق منتخب السامبا 7 انتصارات وحسم التعادل 3 مباريات، وحققت مصر فوزًا وحيدًا للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في نوفمبر الماضي.

وإليكم تاريخ مواجهات مصر والبرازيل قبل صدام الأولمبياد:

- 29 أبريل 1960: مصر 0 - 5 البرازيل (مباراة ودية)
- 1 مايو 1960: مصر 1 - 3 البرازيل (مباراة ودية)
- 6 مايو 1960: مصر 0 - 3 البرازيل (مباراة ودية)
- 17 مايو 1963: مصر 0 - 1 البرازيل (مباراة ودية)
- 12 أكتوبر 1964: مصر 1 - 1 البرازيل (الأولمبياد)
- 20 يناير 2003: مصر 1-1 البرازيل (مباراة ودية) 
- 15 يونيو 2009: مصر 3 - 4 البرازيل (كأس القارات)
- 14 نوفمبر 2011: مصر 0 - 2 البرازيل (مباراة ودية)
- 30 يوليو 2011: مصر 1-1 البرازيل (كأس العالم للشباب)
- أولمبياد لندن 2012: مصر 2- 3 البرازيل (الأولمبياد)
- 16 نوفمبر 2020: مصر 2 - 1 البرازيل (مباراة ودية).

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