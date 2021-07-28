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ليستر سيتي يسعى لتوسيع ملعب النادي الخاص به

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن خططه لتوسعة استاد كينغ باور كجزء من تصميمات تتسم بالطموح لتطوير ملعب الفريق.


ومن المقرر أن يؤكد ليستر حامل لقب مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، هذه الخطط الشهر المقبل قبل طرحها للنقاش العام، في ظل مساعي الفريق لإضافة ثمانية آلاف مقعد في الملعب، ورفع السعة الإجمالية له إلى 40 آلف مقعد.


وإذا نجحت هذه الخطط سيصبح استاد كينغ باور عاشر أكبر استاد للأندية المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال ليستر في بيان: نادي ليستر سيتي لكرة القدم يمكنه التأكيد على أن الخطط الأولية لتوسعة استاد كينج باور إلى 40 آلف مقعد والتطورات المهمة للمنطقة المحيطة سيتم طرحها للنقاش العام في أغسطس 2021.


وأشار البيان: بالإضافة إلى زيادة سعة الملعب، هناك خطط أولية لإنشاء 220 غرفة فندقية ومنطقة متعددة الأغراض وساحة ترفيهية.

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