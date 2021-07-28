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ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على أستراليا في أولمبياد طوكيو
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:37 م
محمد أيمن
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إقتنص المنتخب المصري فوز هام على نظيره المنتخب الأسترالي بهدفين مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.
رفع المنتخب المصري رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في وصافة المجموعة فيما نجح المنتخب الأسباني في حصد صدارة المجموعة بعد تعادله مع المنتخب الأرجنتيني بهدف لكلًا منهما.
وجاء الترتيب النهائي للمجموعة على النحو التالي :-
- إسبانيا 5 نقاط.
- مصر 4 نقاط.
- الأرجنتين 4 نقاط.
- أستراليا 3 نقاط.
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