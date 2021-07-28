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تعرف على منافس مصر في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:39 م
محمد أيمن
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نجح المنتخب المصري بقيادة شوقي غريب في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الأسترالي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.
بهذا الفوز رفع المنتخب المصري رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في وصافة المجموعة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي ليواجه المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة الرابعة.
وكان السيليساو قد حسم صدارة مجموعته برصيد سبعة نقاط بالفوز على منتخب المانيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأولى والتعادل مع ساحل العاج سلبيًا بدون أهداف في الجولة الثانية والفوز في الجولة الثالثة على السعودية بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.
ومن المُنتظر أن تقام المباراة بين المنتخبين يوم السبت القادم الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.
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