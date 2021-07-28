Advertisements

إسلام جابر بديل شيكابالا أمام غزل المحلة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قراره وحسم بديل نجم الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) في مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة في بطولة الدوري المصري.


ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل على استاد الإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المحلي.


واستقر كارتيرون على الدفع بإسلام جابر في التشكيل الأساسي وذلك في حالة لم يكن شيكابالا الذي يعاني من الإصابة جاهزا طبيا وفنيا.


يذكر أن شيكابالا غاب عن التدريبات خلال الفترة الماضية والتي نفذ خلالها برنامجا تأهيليا قبل أن يبدأ أمس تدريبات منفردة بالكرة على هامش المواجهة الودية أمام منتخب القسم الثاني.


ويواصل الجهاز الطبي والفني للفارس الأبيض جهوده من أجل تجهيز شيكابالا البالغ من العمر 35 عامًا لمباراة غزل المحلة التي يغيب عنها يوسف إبراهيم (أوباما) بسبب الإنذار الثالث.


وفي حالة عدم قدرة شيكابالا على اللحاق بالمباراة فسيقوم كارتيرون بالدفع بإسلام جابر في مركز الجناح الأيسر على أن يتم توظيف المغربي أشرف بن شرقي كصانع ألعاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيكابالا أمام غزل المحلة إسلام جابر بديل شيكابالا إسلام جابر بديل

أخبار تهمك

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ 42 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 8 ساعات

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل- عمار حمدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في أستراليا

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أولمبياد طوكيو.. لاعبو منتخب مصر الأوليمبي يحتفلون بالتأهل إلى ربع النهائي

منذ أقل من ساعة

منتخب مصر الأولمبي يفوز على أستراليا ويتأهل إلى ربع النهائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

أبرزهم رونالدو.. 5 نجوم تخلى عنهم بيريز مقابل المال

منذ 39 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

باتريس كارتيرون في ورطة مع الأهلي أمام الحدود

فرمان جديد من كارتيرون بشأن شيكابالا

الزمالك يحسم مصير شيكابالا

باتشيكو يرفض رحيل جوكر الزمالك

كارتيرون يستقر على مشاركة شيكابالا أمام الجونة بالدوري

غيابات مؤثرة.. غيابات الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:28 م

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

01:59 م

منتخب مصر الأولمبي يفوز على أستراليا ويتأهل إلى ربع النهائي

03:00 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان