إسلام جابر بديل شيكابالا أمام غزل المحلة

اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قراره وحسم بديل نجم الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) في مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة في بطولة الدوري المصري.









ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل على استاد الإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المحلي.









واستقر كارتيرون على الدفع بإسلام جابر في التشكيل الأساسي وذلك في حالة لم يكن شيكابالا الذي يعاني من الإصابة جاهزا طبيا وفنيا.









يذكر أن شيكابالا غاب عن التدريبات خلال الفترة الماضية والتي نفذ خلالها برنامجا تأهيليا قبل أن يبدأ أمس تدريبات منفردة بالكرة على هامش المواجهة الودية أمام منتخب القسم الثاني.









ويواصل الجهاز الطبي والفني للفارس الأبيض جهوده من أجل تجهيز شيكابالا البالغ من العمر 35 عامًا لمباراة غزل المحلة التي يغيب عنها يوسف إبراهيم (أوباما) بسبب الإنذار الثالث.









وفي حالة عدم قدرة شيكابالا على اللحاق بالمباراة فسيقوم كارتيرون بالدفع بإسلام جابر في مركز الجناح الأيسر على أن يتم توظيف المغربي أشرف بن شرقي كصانع ألعاب.