"شلبي" تلتقي السفير السيريلانكي لبحث سبل التعاون السياحي

استقبلت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ال سفيرM.K. Pathmanaathan سفير دولة سيريلانكا بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال السياحي، وذلك بحضور الأستاذ Thulan Bandra نائب السفير، والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة.





واستهلت شلبي اللقاء بالتأكيد على العلاقات الجيدة بين مصر وسيريلانكا، وحرص الوزارة على تعزيز مزيد من التعاون السياحي مع الجانب السيريلانكي.





واستعرضت نائب الوزير الجهود التي قامت بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزارة السياحة والآثار تضع نصب أعينها منذ بداية استئناف السياحة الدولية الوافدة إلى مصر أمن وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين وكذلك السائحين، موضحة أن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها هي تطبيق ضوابط السلامة الصحية بكل صرامة والفتح التدريجي للسياحة وللمزارات السياحية والأثرية والرقابة المشددة على كافة المنشآت الفندقية للتأكد من اتباعها والتزامها التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.





ونوهت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للتجربة التي سوف يعايشها السائح خلال فترة زيارته لمصر والتي تحرص الوزارة أن تكون تجربة سياحية متميزة تشجع السائح على تكرار الزيارة، مشيرة إلى ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وأنماط سياحية متعددة وفريدة قادرة على جذب مختلف الشرائح من السائحين.





ومن ناحيته، أشاد السفير السريلانكي بالاستراتيجية التي انتهجتها مصر في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل عام وعلى القطاع السياحي بشكل خاص، وبأن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لدعم القطاع قد أتت بثمارها، معرباً عن حرص الجانب السريلانكي على التعرف على التجربة المصرية في دعم القطاع السياحي خلال فترة الجائحة حيث تعتبر مصر مثالاً يحتذى به في استئناف حركة السياحة الوافدة أثناء الجائحة.