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توزيع 71 مليون جرعة من لقاحات كورونا في فرنسا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنه تم حتى الآن توزيع 71.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ681 ألفاً و465 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهراً واحداً لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 30 أسبوعًا.

 

وقد وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا، إلى 09ر6 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفاً و883 حالة.

 

وسجلت السلطات الصحية الفرنسية، أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و26 أسبوعاً.

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