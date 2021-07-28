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بالأرقام.. كشف حساب شوقي غريب مع منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي الأولمبياد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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قاد شوقي غريب منتخب مصر الأولمبي للتأهل إلى الدور ربع النهائي في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد فوز منتخب الفراعنة على استراليا 2-0، وتعادل إسبانيا والأرجنتين 1-1.

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثالث، بينما تصدر منتخب إسبانيا الترتيب برصيد 5 نقاط، وتذيل المنتخب الاسترالي المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي للأولمبياد يوم السبت المقبل.

ماذا قدم شوقي غريب مع منتخب مصر الأولمبي؟

تقلد شوقي غريب القيادة الفنية لمنتخب مصر الأولمبي عام 2018 وقاد الفراعنة في 23 مباراة حتى الآن، حقق 15 انتصارا، وتعادل 4 مباريات، وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 38 هدفا، واستقبلت شباكه 16 هدفا.

قاد "غريب" منتخب مصر للتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي 2-1، ليتأهل منتخبنا الوطني للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
ونجح منتخب مصر في انتزاع تعادل ثمين من منتخب اسبانيا في أولى مبارياته بالأولمبياد وخسر أمام منتخب الأرجنتين في المباراة الثانية 1-0، وفاز على منتخب استراليا 2-0 وتأهل لربع نهائي الأولمبياد.

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