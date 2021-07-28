أسهم أوروبا تستقر بفضل نتائج بعض البنوك والشركات





استقرت الأسهم الأوروبية اليوم بفضل نتائج مشجعة لبعض أكبر البنوك والشركات في القارة مما تغلب على مخاوف المستثمرين حيال حملة تنظيمية صينية أثارت قلق السوق هذا الأسبوع.





ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعات على مدار جلستين.





وصعد سهم دويتشه بنك الألماني 3.9 في المائة بعد نتائج فصلية أفضل من المتوقع، بينما قفز سهم باركليز البريطاني أربعة في المائة بعد أن أعلن استئناف التوزيعات إثر أرباح فاقت التوقعات للنصف الأول من السنة.









واستفاد قطاع التكنولوجيا من زيادة 4.1 في المائة في سهم مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الفرنسي كاب-جيمني إثر رفع توقعات الشركة للعام 2021.





وتقدم سهم ويز إير 4.4 في المائة بعد أن توقعت ارتفاع السعة الاستيعابية إلى ما بين 90 و100 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة في يوليو وأغسطس، وفقا لـ"رويترز".





وعلى صعيد الخسائر، تراجع سهم مورد أشباه الموصلات الهولندي أيه.إس.إم 2.9 في المائة رغم توقع الشركة نمو الإيرادات في الفصول المقبلة.







