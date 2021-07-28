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بعد ساعة من طرحها.. نفاذ تذاكر فئة الـ 750 من حفل عمرو دياب بمدينة العلمين الجديدة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعلن الهضبة عمرو دياب، منذ ساعات قليلة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد حفله الغنائي الذي سيكون في مدينة العلمين الجديدة  يوم ١٣ أغسطس المقبل.


ونفذت تذاكر الحفل فئة الـ 750 جنيه، وذلك عقب طرح التذاكر بساعة فقط، حيث طرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر على أربع فئات الأولى بـ 750 جنيهاً والثانية بمبلغ 1500 جنيهاً والثالثة بمبلغ 3000 جنيهاً، والثالثة بمبلغ 4000جنيهاً مصري.

وقد أحيا الهضبة منذ أيام حفلاً غنائياً خاصاً بالساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم فيفي عبده، آسر ياسين، مصطفى خاطر، وغادة عادل.

في سياق آخر تصدر عمرو دياب، مؤخراً تريند "تويتر" 
بـ"أحلى ونص" والتي تعد ثالث أغنياته في صيف 2021.
الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم ، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

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