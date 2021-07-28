السفير السيريلانكي: نسعى للتعاون مع مصر في هذا المجال

أعلن السفير السيريلانكي بالقاهرة عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في المجال السياحي من خلال تفعيل مذكرة التفاهم والتي تمتوقيعها بين البلدين في عام ٢٠٠٨ للتعاون، وبالأخص فيما يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي القطاع في البلدين لبحث سبل دعموتعزيز النشاط السياحي.





جاء ذلك خلال لقاؤه بغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ال سفيرM.K. Pathmanaathan سفير دولة سيريلانكابالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال السياحي، وذلك بحضور الأستاذ Thulan Bandra نائب السفير،والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة.





ومن ناحيتها، أبدت نائب الوزير الترحيب بهذا المقترح، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء افتراضي بين الجانبين لمناقشة آلية عمل اللجنةوالأعضاء الممثلين بها والمجالات المقترحة للتعاون وفقاً للاهتمامات الخاصة بكل جانب.





وتطرق الاجتماع أيضا الي مناقشة فعاليات مؤتمر منظمة CICA المعنية بتعزيز التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا والذي ستنظم جمهوريةسيريلانكا دورته القادمة في أغسطس 2021 افتراضياً بعقد جلسة تفاعلية افتراضية لرجال الأعمال من الدول الأعضاء في منظمة CICA بهدف تعزيز التعاون السياحي بينهم، بالإضافة الي مناقشة المشاركة المصرية في هذا المؤتمر حيث تعتبر مصر أحد الأعضاء بهذه المنظمة.