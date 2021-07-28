محمود العسيلي يستعد لإحياء حفلاً غنائياً في العلمين الجديدة







يستعد النجم محمود العسيلي ، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً بمدينة العلمين الجديدة يوم 6 أغسطس المقبل، وذلك على هامش مهرجان الماسة العلمين، بموسمه الثاني.





ومن المقرر أن يقدم العسيلي ، في الحفل باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.



يذكر أن آخر أعمال المطرب محمود العسيلي أغنية "على خدك" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله، تسجيل محمد صقر، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً فور طرحها عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" بالإضافة إلى نسب مشاهدات عالية على نفس الموقع.