لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تتفقد عددًا من المشروعات بمحافظة الغربية

قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، برفقة الدكتور طارق رحمي بتفقد عددا من المشروعات بمحافظة الغربية، للوقوف على معدلات التنفيذ وللتعرف على كافة التحديات.





وتفقد وفد اللجنة، المنطقة اللوجستية بسبرباي - طنطا، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6 مليارات جنيه، وهي أول منطقة في مصر تدار إلكترونيا بالكامل في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي.





كما شهدت الجولة التفقدية الإطلاع على مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه، على مساحة ١٤ فدان بطاقة إنتاجية ٧٠ مليون بيضة سنويا، بالإضافة لتفقد مصنع أعلاف ملحق بالمشروع.





وزار وفد اللجنة برفقة محافظ الغربية، محطة محولات كهرباء طنطا بتكلفة 294 مليون جنيه، وكذلك توسعات محطة مياه الملاحة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه.



