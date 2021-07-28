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شاهد.. لحظة حادث تصادم مروع على صحراوي الإسماعيلية (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أصيب عدد من الأشخاص، اليوم الأربعاء، بإصابات متفرقة بالجسد، وذلك جراء حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص سوزوكي، ونقل علي طريق الإسماعيلية-القاهرة الصحراوي بالقرب من محطة وقود طايع.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة عدد من الأشخاص جراء حادث تصادم بين سيارة ميكروباص سوزوكي وسيارة نقل على طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي إمام محطة وقود طايع دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، وسيارة الإسعاف وتم نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج للازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.

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