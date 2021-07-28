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رئيس هيئة الاستثمار يلتقى الرئيس التنفيذي لشركة أمريكية للقاحات

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور كريس نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة "كيمين" الأمريكية، إحدى كبرى الشركات في مجال تصنيع اللقاحات البيطرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى صناعات الأدوية واللقاحات البشرية التي تغطي بعض احتياجات السوق المحلي وتصدر منتجاتها لأكثر من 15 دولة، والتي تمتلك أكثر من 22 مصنعا حول العالم.

وتطرق اللقاء لبحث خطط توسعات الشركة في السوق المصري، وحل أية تحديات قد تواجه نشاطها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وقدم الدكتور مجدي السيد، المدير التنفيذي لشركة "ميفاك" لإنتاج اللقاحات، التي تعد شركة "كيمين" الأمريكية شريكاً رئيسياً لها، عرضاً حول خطة توسعات نشاط الشركة في مصر، من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 1.8مليار جنيه مصري خلال السنوات الثلاث القادمة، لإقامة 3 مصانع جديدة لإنتاج اللقاحات البيطرية والبشرية، إلى جانب إنشاء مزرعة على مساحة 100 فدان لإنتاج البيض الصحي، والذي يتم استخدامه خلال العملية الإنتاجية للقاحات، لافتا إلى أن ما شهدته مصر من اصلاحات اقتصادية وتيسير مناخ الاستثمار كان الدافع الأساسي لوضع خطة لضخ استثمارات جديدة بمصر.

من جانبه قال المستشار عبد الوهاب إن اللقاءات التي تعقدها هيئة الاستثمار مع الشركات العالمية العاملة في مصر، تأتي ضمن خطة عمل الهيئة للتواصل مع الشركات القائمة التي تسعى للتوسع وزيادة إنتاجيتها، خاصة تلك التي تقوم بنقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج، موضحاً حرص الهيئة على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة في عدد من القطاعات التي تستهدفها الحكومة المصرية، لتتواكب مع الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة.

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