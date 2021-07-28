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قبل مواجهة البرازيل.. ماذا يفعل منتخب مصر في ربع نهائي الأولمبياد؟

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي للأولمبياد (طوكيو 2020)، بعد فوزه على منتخب استراليا بنتيجة 2-0 في ختام مرحلة المجموعات، وتعادل منتخبي اسبانيا والأرجنتين 1-1 في نفس المجموعة.

سجل هدفي منتخب مصر في شباك استراليا (أحمد ياسر ريان - عمار حمدي).

واحتل منتخب مصر "وصافة" المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين، بينما تصدر منتخب اسبانيا الترتيب برصيد 5 نقاط، وتذيل منتخب استراليا الترتيب برصيد 3 نقاط.

وضرب منتخب مصر موعدا ناريا مع نظيره منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي للأولمبياد، يوم السبت المقبل.

وتعد هذه المرة السادسة في تاريخ منتخب مصر الذي يتخطى فيها الدور الأول بالأولمبياد ويتأهل للدور ربع النهائي حيث سبق وتكرر ذلك في 5 مناسبات، ونجح مرتين في التأهل للدور نصف النهائي وحصد المركز الرابع، بينما فشل في تجاوز الدور ربع النهائي 3 مرات.

- باريس 1924: تأهل لملاقاة منتخب السويد وخسر 5-0 وودع منافسات البطولة.

- أمستردام 1928: تقابل مع البرتغال في الدور ربع النهائي وفاز 2-0، ثم خسر في الدور نصف النهائي 6-0 أمام الأرجنتين، ولعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إيطاليا وخسر 11-3.

- طوكيو 1964: تقابل مع غانا في الدور ربع النهائي وفاز 5 - 1، ثم واجه منتخب المجر في الدور نصف النهائي وخسر 6-0، وواجه ألمانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وخسر 3-1.

- لوس أنجلوس 1984: واجه منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي وخسر 2-0 وودع البطولة.

- لندن 2012: تقابل مع منتخب اليابان وخسر 3-0 وودع البطولة.

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