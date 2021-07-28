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الدقهلية: تحديد أراضي المشروعات التنموية ضمن "حياة كريمة" بشربين

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد الدكتور هيثم الشيخ نيابة عن محافظ الدقهلية، اجتماعًا لتحديد قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز شربين.

وشهد الاجتماع الدكتور محمد فرجاني مساعد رئيس الوزراء لمتابعة مبادرة حياه كريمه بالدقهلية ومنال الغندور السكرتير العام المساعد.

وتقرر خلال الاجتماع تكليف مدير مديرية المساحة بالدقهلية ومدير إدارة الأملاك ومدير إدارة المتغيرات المكانية ورئيس مركز ومدينة شربين ومندوبي الجهات المختصة بحصر كافة الأراضي المملوكة للدولة ومعاينتها علي الطبيعة ورفع إحداثيتها.

وأكد "نائب المحافظ" على متابعة المحافظ المستمرة لأعمال المشروعات بمبادرة حياة كريمة أولًا بأول، حيث تستهدف المبادرة الرئاسية تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقري المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه "المحافظ" بالانتهاء سريعًا من حصر كافة الأراضي المشار إليها من أجل إقامة مشروعات خدمية وتنموية لاهالينا في القري ضمن مبادرة حياه كريمه.

وأشار "مختار" إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ستغير وجه الحضاري والجمالي لمصر لأنه سيصبح لدينا ريف حضاري يليق بتاريخ مصر الكبير.
الدقهلية: تحديد أراضي المشروعات التنموية ضمن "حياة كريمة" بشربين
الدقهلية: تحديد أراضي المشروعات التنموية ضمن "حياة كريمة" بشربين
الدقهلية: تحديد أراضي المشروعات التنموية ضمن "حياة كريمة" بشربين
الدقهلية: تحديد أراضي المشروعات التنموية ضمن "حياة كريمة" بشربين
الدقهلية: تحديد أراضي المشروعات التنموية ضمن "حياة كريمة" بشربين
الدقهلية: تحديد أراضي المشروعات التنموية ضمن "حياة كريمة" بشربين
الدقهلية: تحديد أراضي المشروعات التنموية ضمن "حياة كريمة" بشربين
الدقهلية: تحديد أراضي المشروعات التنموية ضمن "حياة كريمة" بشربين

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مصر مبادره حياه كريمه الدقهلية التنمية المحلية

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