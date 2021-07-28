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وزير البترول يستقبل رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
شريف بدر
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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  ساميلا زوبايرو رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق حيث تم بحث امكانيات التعاون في تمويل مشروعات جديدة للبترول والبتروكيماويات في ضوء برامج العمل الحالية لقطاع البترول التي تستهدف تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات لزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.

وخلال اللقاء استعرض المهندس طارق الملا قصص النجاح التي تحققت مؤخرا في صناعة البترول والمشروعات الجارية والمستهدفة في مجالات البنية الأساسية البترولية والبتروكيماويات والتعدين .

واكد الملا حرص قطاع البترول على إقامة شراكة ناجحة مع مؤسسة التمويل الافريقية والعمل سوياً من اجل التعاون البناء في المشروعات الجديدة التي ينفذها قطاع البترول والمساهمة في تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية ، مضيفاً انه تم الاتفاق على تنسيق الجهود المشتركة و أنه وجه بترتيب لقاءات لفريق عمل المؤسسة مع رئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة الثروة المعدنية للوقوف على الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن المساهمة في تمويلها .

ومن جانبه اكد رئيس مؤسسة التمويل الافريقية تطلعها  لإقامة تعاون وشراكة تنموية مع مصر بما يفتح افاقاً جديدة لأعمال المؤسسة  خاصة في قطاعات حيوية كالبترول والغاز والتعدين لافتاً الى ان مصر قدمت نموذجاً رائداً في تطوير صناعة البترول والغاز، مؤكدا اهتمام المؤسسة بالمشاركة في تمويل مشروعات قطاع البترول المصرى .

وخلال استعراض المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها ، اثنى وفد مؤسسة التمويل الافريقية على مشروع سونكر لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة السخنة كنموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص .
حضر اللقاء كل من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والأستاذ أسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني والربان أسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر والمهندس محمود نظيم مستشار العضو المنتدب لشركة سونكر.

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