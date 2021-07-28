"شمال سيناء" تعلن عن الإغلاقات المرورية لتنفيذ محاور العريش الجديدة

قال اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، أنه تم بدء العمل في المرحلة الثانية من تنفيذ محاور مدينة العريش، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، وبحضور مندوبي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة، واللواء يوسف صبيح مساعد مدير الأمن، وإدارة مرور شمال سيناء، والعميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش.



وأكد نائب محافظ شمال سيناء، أن العمل سيبدأ في المحور الساحلي في المنطقة من بوابة العريش في اتجاه وسط المدينة كالتالي، إغلاق جزئي من بوابة العريش حتى منطقة المساعيد (حاره واحدة) في الاتجاهين، وإغلاق كلي بداية من منطقة المساعيد وحتى شارع الخزان في الاتجاهين، وذلك على أن تكون حركة السير من بوابة العريش مرورًا بشارع الحسيني بالمساعيد لشارع أسيوط حتي شارع الخزان.



بينما شدد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي، نائب المحافظ المواطنين بالتعاون التام أثناء العمل في المرحلة الثانية من المحور الساحلي والالتزام بالتعليمات وتغيير خطوط السير لسرعة إنجاز العمل وتسهيل حركة المرور.

