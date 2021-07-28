6 % إنخفاض فى قيمة واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، نشرة " العلاقات الأقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية " وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامى 2019 ، 2020 وكانت من أهم المؤشرات ما يلى:





- بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة 4693.5 مليون دولار عام 2020 وتمثل 6.7 % مــن واردات مصـــر مــن العالــم مقابـــل 4999.5 مليـون دولار عــام 2019 بنسبـة إنخفـاض قدره 6.1 %.





- جاءت الواردات من حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 32.5 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1523.9 مليون دولار عام 2020، مقابل 1144.3 مليون دولار عام 2019 بنسبه زيادة قدرها 33.2 ٪.





بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة 1622.7 مليـون دولار عـام 2020 وتمثـل 5.9 % من صادرات مصـر للعالـم مقابل 2205.0 مليـون دولار عــام 2019 بنسبــة إنخفــاض قــدره 26.4 ٪.





جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبــة الأولــى بنسبـة 50.1 % مـن إجمالى الصادرات للولايــات المتحــدة الأمريكية حيث بلغت 812.3 مليون دولار عام 2020 مقابل 949.0 مليون دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 14.0 ٪.