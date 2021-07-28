عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة انقلاب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر على محمد هاني مدافع القلعة الحمراء بعد تراجع مستوى الأخير خلال الفترة الماضية.





وكان هاني قد تعرض للإصابة في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي القطرية.





ونفى المصدر في تصريحات لـ "الفجر الرياضي"، وجود أي أزمة بين المدرب موسيماني ومحمد هاني مؤكدا أن اللاعب من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي وسيعود للمشاركة أساسيا في الفترة القادمة بعد انتهاء الإيقاف لمباراة واحدة.





ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة أسوان المقرر لها غدا الخميس في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



