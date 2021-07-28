Advertisements

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة انقلاب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر على محمد هاني مدافع القلعة الحمراء بعد تراجع مستوى الأخير خلال الفترة الماضية. 

وكان هاني قد تعرض للإصابة في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي في المباراة  التي أقيمت بينهما على الأراضي القطرية.

ونفى المصدر في تصريحات لـ "الفجر الرياضي"، وجود أي أزمة بين المدرب موسيماني ومحمد هاني مؤكدا أن اللاعب من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي وسيعود للمشاركة أساسيا في الفترة القادمة بعد انتهاء الإيقاف لمباراة  واحدة. 

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة أسوان المقرر لها غدا الخميس في المباراة  التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني محمد هاني الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ 11 دقائق

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 15 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 21 ساعة

منتخب مصر الأولمبي يفوز على أستراليا ويتأهل إلى ربع النهائي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة

7 أرقام مثيرة حققها منتخب مصر بعد تأهله لربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

موسيماني يدرس الدفع بالساحر أمام نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

قبل مواجهة نهضة بركان.. رسالة نارية من موسيماني لمدافعي الأهلي

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

موسيماني يعيد نجم الأهلي إلى الدكة أمام نهضة بركان

نجم الأهلي ينتظر الفرصة الأخيرة في السوبر الإفريقي

مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

03:15 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:28 م

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

04:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان