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الري: تنفيذ المنظومة الحديثة في 516 ألف فدان بـ 7 محافظات

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه سيتم تنفيذ وتطبيق منظومة الري الحديث في 516 ألف فدان في 7 محافظات على مستوى الجمهورية مما لها من أهمية لاستغلال المياه بالشكل الأمثل والذي يعد من أهم أولويات الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إنه تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 385 الف حتى الآن منها 321 و226 فدانًا بالنظام السطحي و63 الفًا و774 فدانًا بالنظام الجوفي بنسبة تنفيذ 74.61%

وأكدت الوزارة، خلال البيان، أنه سيتم تنفيذ منظومة الري الحديث في 7 محافظات تشمل 115 ألف فدان بأسوان و50 ألف و306 أفدنة بالمنيا و37 ألفًا و166 فدان ببني سويف و37 الفًا بالفيوم و201 الفًا و528 فدان بالإسكندرية و30 ألف بمرسى مطروح و45 الفًا بشمال سيناء.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية. 

إضافة إلى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
الري: تنفيذ المنظومة الحديثة في 516 ألف فدان بـ 7 محافظات
الري: تنفيذ المنظومة الحديثة في 516 ألف فدان بـ 7 محافظات
الري: تنفيذ المنظومة الحديثة في 516 ألف فدان بـ 7 محافظات
الري: تنفيذ المنظومة الحديثة في 516 ألف فدان بـ 7 محافظات

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