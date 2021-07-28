أكد ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا المستجد.



وسيخضع الدولي النمساوي ديفيد آلابا، الذي انضم إلى بطل أوروبا 13 مرة في صفقة مجانية قادماً من بايرن ميونخ هذا الصيف، للعزل بعد إصابته بكوفيد-19.



وقال ريال مدريد في بيان مقتضب في موقعه: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن مسحة اللاعب ديفيد ألابا جاءت إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا".



وانضم ألابا إلى المهاجم كريم بنزيما، الذي أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، في قائمة الغائبين عن تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي خلال الاستعداد للموسم الجديد.



وخسر ريال مدريد، الذي أعلن أمس الثلاثاء، توصله لاتفاق لبيع مدافعه رفائيل فاران إلى مانشستر يونايتد، أولى مبارياته الودية هذا الصيف أمام رينجرز بطل اسكتلندا.



وسيسافر الفريق إلى ألافيس لخوض أول مباراة في الموسم الجديد بالدوري في 14 أغسطس (آب) المقبل.