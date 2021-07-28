محمد رشاد يهنئ المنتخب المصري عقب تأهله لربع نهائي أولمبياد طوكيو

هنأ المطرب محمد رشاد المنتخب الأولمبي المصري، وذلك عقب فوزه اليوم،وصعوده إلى ربع النهائي أولمبياد طوكيو.



وكتب "رشاد" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "الف مبرووووك لمصر وصعود المنتخب الاوليمبي لربع النهائي في اوليمبياد طوكيو بعد الفوز الغالي المستحق علي فريق استراليا،،شرفتوا مصر يارجاله ومزيد من الفوز بإذن الله".



يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية "أنا مش شمتان" والتي طرحها على موقع "يوتيوب" في 1 يوليو الجاري، من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبدالجابر.

