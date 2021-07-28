"وصلت لـ 3 مليون مواطن" الشرقية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الأمراض

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية مديرية الشؤون الصحية باليوم العالمي لمكافحة الأمراض والفيروسات الكبدية.

وشهد الاحتفالية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال سلامة مدير عام هيئة التأمين الصحي بالشرقية والدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة وعدد من الأطباء وأطقم التمريض والرائدات الريفيات ورجال الدين الاسلامي، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.



وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني، وتلاوة أيات من الذكر الحكيم، وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على الفيروسات الكبدية حيت يشكّل إلتهاب الكبد الفيروسي بي وإلتهاب الكبد الفيروسي سي تحديًا صحيًا كبيرًا، وهو ما يجعل إجراء إختبار الكشف عن التهاب الكبد الفيروسي سي والحصول على العلاج في الوقت المناسب ضرورة لإنقاذ الأرواح.



وألقى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلمة أشاد فيها بالمبادرات التوعوية والصحية التي يتبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأطلقتها وزارة الصحة والسكان والتي تستهدف الوصول إلى مجتمع معافى وخالِ من الأمراض، مؤكدًا على إستعداد المحافظة الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ وتحقيق المستهدف من المبادرات الرئاسية.



وقال المحافظ لابد أن يكون هناك يوم مصري لمكافحة الفيروسات الكبدية، فما حدث بمصر كان أشبه بالملحمه التي تكاتفت فيها مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي والمستشفيات التعليمية والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات لتقديم التوعية والكشف والتحليل والعلاج وكانوا سببًا في إنجاح هذه المبادرة، مقدما الشكر لجميع الجهات المشاركه في مبادرة ١٠٠ مليون صحه للقضاء على الفيروسات الكبدية لمجهوداتهم داخل المحافظة وإنجاح المبادرة بهذه الصورة المشرفة.



ومن ناحيته أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء علي الفيروسات الكبدية بمحافظة الشرقية حققت أعلى نسبة على مستوى الجمهورية حيث تم خلالها المسح الشامل لـ 3 مليون و777 ألف مواطن في غضون 45 يوم فقط وتم إستكمال أعمال المبادرة بإجراء الكشف الطبي علي طلاب السنه الاولي بالجامعة ممن لم يتجاوزوا الـ 18 عام تم انتقلت المبادرة للكشف علي طلاب المدارس بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذلك تقديم العلاج بالمجان لـ 67 ألف مواطن.



وخلال الاحتفالية قدم أحد المواطنين المتعافين من الفيروس الكبدي الوبائي تجربته الشخصيه مع المرض والتكلفة الباهظة للعلاج لتأتي المبادرة الرئاسية لعلاج الفيروسات الكبديه وتقدم الكشف والعلاج بالمجان فكانت سببًا للتعافي من المرض موجهًا الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحه لإطلاق وتنفيذ مثل هذه المبادرات الصحيه وإنقاذ أرواح المواطنين.