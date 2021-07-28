



ننشر إحصائيات مباراة مصر واليابان كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020 بعد فوز الفراعنة





ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، إحصائيات مباراة مصر واليابان كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020 بعد فوز الفراعنة بنتيجة 29/33.





وفي مباراة مصر واليابان كرة اليد، نجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز الثاني له في المجموعة الثانية، واقترب من التأهل للدور الثاني في أولمبياد طوكيو 2020، متفوقًا على المنتخب الياباني على أرضه.





وسيطر المنتخب المصري على نظيره الياباني ليخطف الفوز بنتيجة 29/33، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 11/18، وجاء الشوط الثاني متكافئ بين المنتخبين المصري والياباني.

إحصائيات مباراة مصر واليابان كرة اليد:- - أحمد الأحمر هداف اللقاء برصيد 8 أهداف، من 10 تصويبات بنسبه 80%. - المنتخب المصري صوب 51 تصويبة أحرز منهم 33 هدف بنسبة 65%. - المنتخب المصري حصل على 4 رميات 7 أمتار أحرز 4 هدف بنسبه 100%.

أهداف منتخب مصر جاءت عن طريق:-



- أحمد الأحمر سجل 8 أهداف .

- يحيى خالد سجل 7 أهداف .

- عمر الوكيل سجل 5 أهداف .

- أ حمد هشام سجل 3 أهداف .

- علي زين سجل هدفين .

- يحى الدرع سجل هدفين .

- محمد ممدوح هاشم سجل هدفين .

- محمد سند سجل هدفين .

- وسام نوار سجل هدف وحيد .

- سيف الدرع سجل هدف وحيد .



