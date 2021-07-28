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بعد تغلبه على منتخب بلاده.. السفير الأسترالي بالقاهرة يهنئ المنتخب الأولمبي المصري
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:42 م
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قدم جلين مايلز السفير الأسترالى بالقاهرة، التهنئة للمنتخب الأولمبى المصرى، بعد فوزه على المنتخب الأسترالى بهدفين نظيفين، وتأهله لربع النهائى فى أولمبياد طوكيو 2020، قائلا: "انتصار ممتاز".
وأضاف، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك لمصر على نصر ممتاز، بفوز 2-0 على أستراليا، ونتمنى أن يكون كافى لعبور مصر للجولة التالية، وشكرا للمنتخب الأسترالى للوصول على هذا الحد".
وحقق منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.
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