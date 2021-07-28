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زراعة المنيا تناقش أزمة نقص الأسمدة ووضع حلول لها

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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طالب المهندس إسماعيل رضوان، وكيل أول وزارة الزراعة بالمنيا، بضرورة وضع حلول لمشكلة نقص الأسمدة، ومحاولة صرفها من خلال الجمعية العامة والجمعية المركزية والجمعيات المشتركة بالمراكز، ودراسة إمكانية صرف الأسمدة المدعمة من خلال الشركة المصرية من منافذها الأربعة بالعدوة، والمنيا، وأبو قرقاص، وملوي، ليكون ذلك حلا لمشكلة نقص الأسمدة وتخفيف العبء على المزارعين خلال الموسم الصيفي.

جاء ذلك خلال اجتماع شهدته مديرية الزراعة، مع مديري عموم إدارات التعاون بجميع مراكز المحافظة، ومديري الإدارات الداخلية بالتعاون الزراعي، لمناقشة موقف توزيع الأسمدة.

وأضاف رضوان، أنه تم خلال الاجتماع عرض موقف توريد محصول فول الصويا، ومناقشة تيسير جميع الأعمال التي تخص الأراضي التي تتبع وزارة الزراعة، سواء أراضي جمعيات زراعية أو إدارات زراعية، المعدة كمرحلة أولى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالخمس مراكز.

وحضر الاجتماع المهندس محمد خلف فهمي مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس فتحي طه مدير عام التعاون الزراعي.

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مصر الامن مبادره حياه كريمه الزراعة

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