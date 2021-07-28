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7 أرقام مثيرة حققها منتخب مصر بعد تأهله لربع نهائي أولمبياد طوكيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تأهل منتخب مصر الأولمبي رسميًا إلى الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على منتخب استراليا 2-0، وتعادل الأرجنتين وإسبانيا بنتيجة 1-1 في نفس المجموعة.

واحتل منتخب مصر وصافة مجموعته برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب الأرجنتين والذي احتل المركز الثالث، بينما تصدر منتخب اسبانيا المجموعة برصيد 5 نقاط، وتذيل منتخب استراليا الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب البرازيل يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وإليكم أبرز الأرقام التي تحققت من تأهل مصر إلى ربع نهائي الأولمبياد:-

1- فوز منتخب مصر على استراليا، هو الانتصار رقم 11 للفراعنة في الأولمبياد من أصل 35 مباراة خاضها بالبطولة عبر تاريخه، حيث خسر 19 مباراة وتعادل في 5 مباريات أخرى.

2- ارتفع رصيد أهداف منتخب مصر في الأولمبياد 67 هدفا، بينما استقبلت شباكه 87 هدفا.

3- بعد ثنائية عمار حمدي وأحمد ياسر ريان وصل عدد اللاعبين الذين سجلوا أهدافا لمصر في تاريخ الأولمبياد إلى 34 لاعبًا، ويعد مصطفى رياض الهداف التاريخي للفراعنة بالأولمبياد وسجل 9 أهداف.

4- منتخب مصر تأهل لربع نهائي الأولمبياد للمرة السادسة في تاريخه، حيث نجح في تجاوز هذا الدور مرتين عامي 1928، 1964 وحصد المركز الرابع، بينما فشل 3 مرات سابقة أعوام 1924، 1984، 2012.

5- حقق شوقي غريب الفوز رقم 15 له من 23 مباراة قاد فيها منتخب مصر الأولمبي منذ عام 2018.

6- أحمد حجازي أصبح على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم الثنائي علي الحسني ومحمد بدوي الأكثر مشاركة بقميص الفراعنة في الدورات الأولمبية برصيد 8 مباريات لكل منهما.

7- حقق محمد الشناوي رقما ايجابيا في أولمبياد طوكيو بعدما تصدى لـ10 هجمات خطيرة خلال مباراة استراليا في رقم مميز لنجم النادي الأهلي.

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