مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": فخري ورضوان يرحلان عن البنك حال بقائه





كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن مصير شادي رضوان ومحمد فخري ثنائي الفريق المعار إلى البنك الأهلي، بالموسم المقبل.





ويلعب الثنائي رضوان وفخري ضمن صفوف البنك الأهلي، ولكن لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل أساسي سواء تحت قيادة محمد يوسف المدرب السابق أو خالد جلال المدرب الحالي.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الثنائي سوف يتم عودتهما مرة أخرى ونقلهما إلى فريق آخر بالموسم الجديد.





وأضاف: "الإدارة الحمراء تؤمن بقدرات الثنائي وفكرة خروجهما للإعارة، كانت من أجل الحصول على دقائق لعب وإثبات جدارتهم، ولكن ما حدث غير ذلك".





وتابع: "حال استمرار البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد، لن يتم تجديد إعارة الثنائي مرة أخرى، وسوف يتم مناقشة العروض الأخرى لهم".





واختتم: "شادي رضوان من المواهب الشابة الهامة في الكرة المصرية، ومتوقع له أن يكون أحد العلامات البارزة وكذلك فخري الذي يتمتع بقدرات هائلة، ويتوجب على النادي الحفاظ على تلك المواهب وعدم ضياعها".





من ناحية أخرى يستعد الفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمواجهة أسوان مساء غدٍ الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر بالدوري المصري الممتاز.



