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"التموين" تعلن بدء الأوكازيون الصيفى الإثنين المقبل ولمدة شهر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قراراً وزارياً ببدأ فترة التصفية الموسمية الثانية الاوكازيون الصيفي ‏لعام 2021 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر علي ‏أن يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار الصادر من الدكتور ‏علي المصيلحي ، التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية، وأكد القرار علي المحال التجارية التي سوف تشارك في ‏التصفية بالحصول علي موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.

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