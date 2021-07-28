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"التموين" تعلن بدء الأوكازيون الصيفى الإثنين المقبل ولمدة شهر
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:44 م
الفجر الاقتصادي
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أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً ببدأ فترة التصفية الموسمية الثانية الاوكازيون الصيفي لعام 2021 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر علي أن يكون لكل محل أسبوعين.
وشمل القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي ، التزام كافة الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية، وأكد القرار علي المحال التجارية التي سوف تشارك في التصفية بالحصول علي موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.
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