عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيرة البرازيل، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ 8 من دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو.





وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت السعودية، والثانية بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس اكسترا" المفتوحة على نايل سات.





تأهل منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم إلى ربع نهائي دورة طوكيو الأولمبية 2020 اثر احتلاله المركز الثاني في مجموعته بعد الفوز على نظيره الاسترالي بهدفين نظيفين في ختام منافسات دور المجموعات بالبطولة.





بينما تأهل المنتخب البرازيلي بعد تصدر مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط.