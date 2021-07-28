موعد مباراة إنتر ميلان الأولى في الدوري الإيطالي

ينطلق الدوري الايطالي، يوم 21 أغسطس المقبل، وذلك بمباراة فريقي إنتر ميلانو وجنوى والتي ستقام على ملعب جوزيبي مياتزا معقل الفريق الأزرق.





وستقام المباراة بين فريقي إنتر ميلانو وجنوى في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد توج فريق إنتر ميلانو بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وذلك بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي ميلان الذي أنهى البطولة في المركز الثاني.



