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"الحفاظ على التراث في ظل الصراعات المسلحة" ندوة باتحاد الآثاريين العرب

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلن اتحاد الآثاريين العرب عن عقد ندوة علمية أون لاين الخميس 29 يوليو، الحفاظ على الإرث الثقافي أثناء الصراعات المسلحة، والتي تأتي في إطار التعاون بين الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية وعميدها الدكتور أحمد محمد رباح


وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن الندوة تشمل محورين، المحور الأول بعنوان الحفاظ على الإرث الثقافي أثناء الصراعات المسلحة والإجراءات الوقائية الموجب اتخاذها في البلاد الواقعة في مناطق النزاعات المتكررة ويتضمن خمسة محاضرات، الآثار العراقية بين الواقع والطموح ويلقيها الدكتور عامر عبد الرازق عطية مدير آثار محافظة ذى قار ومحاضرة فلسطين – دلائل عدم مشروعية الحفريات الإسرائيلية والاستهداف الممنهج للمسجد الأقصى المبارك ويلقيها الدكتور يوسف سعد النتشة مستشار مدير السياحة والآثار في المسجد الأقصى


كما يلقي الدكتور منير عبد الجليل العريقى كلية الآداب جامعة إب باليمن محاضرة بعنوان " الآثار اليمنية ومخاطر الحرب والكوارث الطبيعية وتلقى الدكتورة سارة الشماس باحثة في التراث الفلسطيني محاضرة بعنوان " فلسطين بعد احتلالها تواجه مخاطر تهويد هويتها وتراثها" وتلقى الدكتورة أميرة مرسال كلية الفنون الجميلة قسم العمارة جامعة الإسكندرية محاضرة بعنوان " التحديات التى تواجه الحفاظ على الهوية المعمارية العربية للقدس "الحفريات وآثارها السلبية على عمارة القدس"


وأضاف الدكتور ريحان أن المحور الثانى تحت عنوان " القوانين الدولية والتشريعات" وتتضمن محاضرة الدكتورة مفيدة سعيد جبران جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس - ليبيا بعنوان " قانون رقم 3 ودوره في الحفاظ على المتاحف أثناء النزاعات ومحاضرة الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار تحت عنوان " حقوق الملكية الفكرية والآثار في ضوء القوانين المنظمة – التحديات والحلول وآليات التنفيذ. 

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