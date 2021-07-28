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1 أغسطس.. "الفكر القانوني" يجتمع بأعضاء شباب الفرعيات بالعامة للمحامين

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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دعا محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ـ مقرر لجنة الفكر القانوني، أعضاء الشباب بالنقابات الفرعية، إلى الاجتماع يوم الأحد القادم الموافق 1 أغسطس، وذلك بالتعاون مع لجنة الشباب، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأكد محمد راضي مسعود، علي أن الاجتماع بأعضاء الشباب على مستوى فرعيات الجمهورية سيكون تحت مسمى «يوم الشباب»، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالنقابة العامة برمسيس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وأضاف مقرر لجنة الفكر القانوني، أن الاجتماع سيبحث كافة السبل والوسائل الممكنة للنهوض بشباب المحامين، وصقلهم علميًا وفنيًا وصولًا للغد المشرق لمهنة المحاماة، منوهًا إلى أنه سيتم عرض تصورات ومقترحات وطلبات أعضاء الشباب خلال الاجتماع حول هذا الشأن.

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نقابة المحامين مصر فرعيات النقابة العامة للمحامين رجائي عطيه

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