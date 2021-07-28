Advertisements

مشوار منتخب البرازيل حتي التأهل لمواجهة مصر في ربع ربع نهائي أولمبياد طوكيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
تأهل منتخب البرازيل الأوليمبي بقيادة داني ألفيس وزملائه لربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو؛ ويواجه منتخب البرازيل نظيره المنتخب المصري تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي. 

وصعد الفراعنة لدور الـ8 من بطولة أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على نظيره الاسترالي بهدفين نظيفين في ختام منافسات دور المجموعات بالبطولة.

وحقق منتخب الفراعنة الأوليمبي المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع نظيرة الأرجنتيني، وضمن الصعود بفارق الأهداف حيث استطاع أن يسجل هدفين ويلتقي مرمى هدف واحد في دور المجموعات.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" كشف حساب المنتخب البرازيلي في أوليمبياد طوكيو 2021 قبل مواجهه المناخب المصري في دور ربع النهائي :-

افتتح المنتخب البرازيلي مشواره في الأولمبياد بفوز هام أمام نظيره المنتخب الألماني برباعية مقابل هدفين.

بينما سقط أولاز السامبا في فخ التعادل السلبي أمام منتخب الساحل العاج ضمن منافسات الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ليعطي كافة الاولوية للمنتخبات الإفريقية.

واختتم راقصي السامبا مواجهاتهم بفوزًا كبير على المنتخب السعودي بثلاثية مقابل هدف ليحقق العلامة الكاملة في مجموعته ويضمن الصعود بالمركز الأول في المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب المصري استطاع أن يحقق الفوز على نظيره البرازيل بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ضمن استعداداتهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو.

ويعتبر ريتشارليسون لاعب إيفرتون الإنجليزي هو أبرز العناصر المتواجده ضمن صفوف المنتخب البرازيلي، حيث استطاع تسجيل 5 أهداف في مباراتين فقط، بالإضافة إلى اللاعب المخضرم وقائد المنتخب داني ألفيش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كرة القدم البرازيل أولمبياد طوكيو

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

7 أرقام مثيرة حققها منتخب مصر بعد تأهله لربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ 42 دقيقة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 15 ساعة

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى الشناوي

منذ ربع ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ ساعة

منتخب مصر الأولمبي يفوز على أستراليا ويتأهل إلى ربع النهائي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": فخري ورضوان يرحلان عن البنك حال بقائه

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الكشف عن الثلاثي المنضم إلى المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

تعرف على الثلاثي الكبار في قائمة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

تعرف على مواعيد منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

شوقي غريب يستقر على الثلاثي المنضم إلى قائمة الفراعنة في الأولمبياد

تعرف على الثلاثي المنضم للمنتخب الفراعنة في أولمبياد طوكيو

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

03:15 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:28 م

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

04:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان