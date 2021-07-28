مشوار منتخب البرازيل حتي التأهل لمواجهة مصر في ربع ربع نهائي أولمبياد طوكيو

تأهل منتخب البرازيل الأوليمبي بقيادة داني ألفيس وزملائه لربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو؛ ويواجه منتخب البرازيل نظيره المنتخب المصري تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي.





وصعد الفراعنة لدور الـ8 من بطولة أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على نظيره الاسترالي بهدفين نظيفين في ختام منافسات دور المجموعات بالبطولة.





وحقق منتخب الفراعنة الأوليمبي المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع نظيرة الأرجنتيني، وضمن الصعود بفارق الأهداف حيث استطاع أن يسجل هدفين ويلتقي مرمى هدف واحد في دور المجموعات.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" كشف حساب المنتخب البرازيلي في أوليمبياد طوكيو 2021 قبل مواجهه المناخب المصري في دور ربع النهائي :-





افتتح المنتخب البرازيلي مشواره في الأولمبياد بفوز هام أمام نظيره المنتخب الألماني برباعية مقابل هدفين.





بينما سقط أولاز السامبا في فخ التعادل السلبي أمام منتخب الساحل العاج ضمن منافسات الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ليعطي كافة الاولوية للمنتخبات الإفريقية.





واختتم راقصي السامبا مواجهاتهم بفوزًا كبير على المنتخب السعودي بثلاثية مقابل هدف ليحقق العلامة الكاملة في مجموعته ويضمن الصعود بالمركز الأول في المجموعة الرابعة.





وكان المنتخب المصري استطاع أن يحقق الفوز على نظيره البرازيل بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ضمن استعداداتهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو.





ويعتبر ريتشارليسون لاعب إيفرتون الإنجليزي هو أبرز العناصر المتواجده ضمن صفوف المنتخب البرازيلي، حيث استطاع تسجيل 5 أهداف في مباراتين فقط، بالإضافة إلى اللاعب المخضرم وقائد المنتخب داني ألفيش.



