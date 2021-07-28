عاجل.. الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى الشناوي

حرص النادي الأهلي على الإشادة بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر والمتواجد حاليا مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.





وقدم الشناوي مستوى مميز مع منتخب مصر الأوليمبي في مباراة اليوم أمام نظيره أستراليا وساهم في خروجه فائزًا بهدفين دون مقابل ليتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.





ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للشناوي وكتب عليها :"سوبر شنو صمام الأمان".





وضرب منتخب مصر موعدًا مع البرازيل يوم السبت المقبل في ربع نهائي البطولة.



