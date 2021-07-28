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موسم العمرة 2021.. ما هي محظورات الإحرام للرجال والنساء؟

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أعلنت المملكة العربية السعودية، عن بدء استقبال أفواج المعتمرين، يوم الأحد الماضي، عقب انتهاء موسم الحج لهذا العام، على أن تبدأ في استقبال المعتمرين من الخارج، مع غرة شهر المحرم، أي مع بداية العام الهجري الجديد.

واستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم الأحد الماضي، أول فوج من المعتمرين، بعد عودة العمرة، عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية في ظل ما تقتضيه الظروف الراهنة، بعد انتشار جائحة كورونا، ومع بداية موسم العمرة 2021، تستعرض "الفجر" لمتابعيها محظورات الإحرام للرجال والنساء:
محظورات الإحرام للرجال:
- تغطية الرأس:
يحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، أما الاستظلال بمظلة أو بجدار أو شجرة فلا مانع دون أن تلامس رأسه.
- لبس المخيط والمحيط:
يحرم على الرجال عند إحرامهم لبس المخيط والمحيط، مثل القميص والجبة والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد، أما لو وضع المحرم القميص على بطنه خشية أن يصاب بالبرد مثلا دون اللبس، فلا بأس به.
كما يحرم ارتداء الملابس المصبوغة التي لها رائحة، ويحرم أيضا لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب، لقول النبي الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ".

محظورات الإحرام للنساء:
- النقاب أو البرقع والقفازين:
يحرم على المرأة عند إحرامها لبس النقاب أو البرقع والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".

محظورات يشترك فيها الرجال والنساء:
- حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه:
يحرم على الرجال والنساء عند الإحرام، حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه، وذلك لقول الله تعالى في سورة البقرة: "وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ".
وقاس الفقهاء باقي شعر البدن على شعر الرأس، وإذا كان به مرض وأزاله فعليه الفدية ولا إثم عليه.
ويجوز تسريح الشعر إن لم يخف المحرم سقوطه وإلا فلا.
ويحرم أيضا إزالة الأظافر، لكن لو انكسر ظفره وأزال هذا الكسر فلا شيء عليه.
- التطيب:
لا يجوز للمحرم من الرجال أو النساء استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، والدليل على ذلك ما ورد أن محرما سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
- عقد النكاح:
يحرم على المحرم النكاح في حق نفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل إذا تم على هذه الصورة، لقوله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه مسلم: "إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ".
- قتل الصيد:
لا يجوز للمحرم قتل الصيد البري أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه أو الإعانة على مسكه، أما صيد البحر فيجوز لقوله تعالى، في سورة المائدة: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا".
- المباشرة والجماع:
يحرم على المحرم أن يباشر زوجته باللمس والتقبيل بشهوة، سواء ليلًا أو نهارًا، فإن فعل ذلك فقد وقع في الإثم، ووجب عليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم.

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