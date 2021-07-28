Advertisements

تعرف على آخر التطورات في مبادرة حياة كريمة جنوب المنيا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
Advertisements


تابع اللواء أسامة القاضي، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقري مركز أبو قرقاص، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.

جاء ذلك بحضور، الدكتور كريم شاهين، مسؤول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، ودكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

أكد المحافظ، أنه يتابع بشكل شخصي، يوميًا، كافة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، "حياة كريمة"، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتلافى، وإزالة أي معوقات قد تحدث، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة المسؤولين المعنيين، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه، وموضحًا أنه يجري عقد اجتماع أسبوعي، لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة، لمراجعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات.

شدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة الجدية، على أرض الواقع، لكافة الأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من جودة جميع الخامات والأدوات ومواد البناء المستخدمة، ومدي صلاحيتها، وأنها مطابقة لأعلى المواصفات القياسية، وكذلك الإسراع في إنجاز الاعمال، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المخصص لكل مشروع، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى.

تابع المحافظ خلال جولته، الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحي قرية نزلة أولاد جويد، كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء مدرسة السلام الإعدادية، بقرية جريس.

وتابع المحافظ، خلال جولته، الأعمال الجاري تنفيذها بقرية نزلة اسمنت، حيث تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وقطعة أرض فضاء، تم اختيارها لإقامة محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى متابعة أعمال توسعة مدرسة نزلة اسمنت للتعليم الأساسي، والتي تم الانتهاء منها، وتم تسليمها مبدئيًا.

والتقى المحافظ، خلال الجولة، بعدد من المواطنين، حيث استمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في تلك القري، مؤكدًا أنه على تواصل دائم مع جميع المواطنين، للعمل على حل كافة المشكلات وتحقيق، حياة كريمة حقيقية لهم.
تعرف على آخر التطورات في مبادرة حياة كريمة جنوب المنيا
تعرف على آخر التطورات في مبادرة حياة كريمة جنوب المنيا
تعرف على آخر التطورات في مبادرة حياة كريمة جنوب المنيا
تعرف على آخر التطورات في مبادرة حياة كريمة جنوب المنيا
تعرف على آخر التطورات في مبادرة حياة كريمة جنوب المنيا
تعرف على آخر التطورات في مبادرة حياة كريمة جنوب المنيا

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 15 ساعة

7 أرقام مثيرة حققها منتخب مصر بعد تأهله لربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ 43 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

منتخب مصر الأولمبي يفوز على أستراليا ويتأهل إلى ربع النهائي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

منذ ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم طلائع الجيش

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى الشناوي

منذ 17 دقيقة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": فخري ورضوان يرحلان عن البنك حال بقائه

منذ 34 دقيقة

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ نصف ساعة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ ساعتين و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

03:15 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:28 م

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

04:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان