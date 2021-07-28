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مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "سكن كريم" بمبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "سكن كريم"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروع "سكن كريم"، الذى يتم تنفيذه فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك لتوفير سكن ملائم ولائق للمواطنين المستحقين بالريف المصرى.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الانتهاء من حصر كافة الأراضى اللازمة لبناء الوحدات السكنية الخاصة بأهالينا المستهدفين من مشروع "سكن كريم"، والإسراع فى معدلات تنفيذه، بما يسهم فى توفير هذه الوحدات فى أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوى، إلى قطع الأراضى التى تم تحديدها وتسليم حصر بها من جانب وزارة التنمية المحلية، موضحة أنه جار تدقيقها تمهيداً لتسليمها لوزارة الإسكان، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "جهتى التنفيذ"، وذلك لبدء تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع "سكن كريم" عليها، وفى هذا الصدد، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال 72 ساعة على أقصى تقدير سيكون لدينا احداثيات الأراضى التى تم توفيرها على مستوى المحافظات.

وتناول الاجتماع موقف عدد من الأراضى المتاحة التى تم توفيرها فى عدد من المحافظات، وكلف رئيس الوزراء فى هذا الصدد بسرعة معاينة هذه الأراضى على الطبيعة للوقوف على مدى ملاءمتها لتنفيذ مشروع "سكن كريم"، على أن تقوم هيئة التخطيط العمرانى بهذه المهمة فى أسرع وقت من خلال النزول إلى تلك الأراضى، للتأكد من صلاحيتها، ووجوها داخل الأحوزة العمرانية.

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