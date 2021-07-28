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خالد الجندي محذرًا: فتاوى السلفيين تسيطر على السوشيال ميديا (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الشيخ خالد الجندي، التحية إلى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على دعوته لحضور مؤتمر دار الإفتاء السادس يومي 2 و3 أغسطس المقبل تحت شعار "تحديات مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي" بمشاركة 85 دولة إسلامية.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت هام يسيطر فيه فتاوى السلفيين على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا " ابحث عن أي حاجة في السوشيال ميديا لن تجد إلا رأي فريق من الحنابلة وهو التيار السلفي الذي يسيطر على السوشيال ميديا".

وأضاف "لو بحثت عن مسألة حلق اللحية لن تجد إلا التحريم، وكذلك الأمر لو تحدثت عن النقاب لن تجد إلا الفتاوى التي تتحدث عن فرضيته، وهو نفس الأمر بالنسبة للمعازف حيث لن تجد إلا الرأي الخاص بالتحريم على الرغم أن هناك رأيين أخريين يتعلقان بالكراهة أو الإباحة لأن هذا هو عمل المتطرفين".

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مصر الفتوى السلفيين الجندي الجرعة الثالثة

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