Advertisements

ضمن استثمارات بـ 4 مليار جنيه.. مشروع عقاري جديد في سوهاج على مساحة 36 فدان

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

اقتنصت شركة "ابني" للتطوير العقاري قطعة أرض جديدة بمساحة 36 فداناً في مدينة سوهاج الجديدة بنشاط عمراني متكامل، ليكون المشروع الثاني للشركة في المدينة، وذلك من خلال المزايدة التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخراً ، في إطار خطة شركة ابني التوسعية الاستراتيجية في اعمار المدن الجديدة بصعيد مصر.

وقال الدكتور عبد الله كامل رئيس مجلس ادارة الشركة، إن المشروع الجديد هو خطوة ضمن خطة استراتيجية طويلة المدى تضعها الشركة نصب عينيها، وتهدف إلى التعمير والتوسع فى المدن الجديدة وخاصة مدينة سوهاج الجديدة التي تعد الأكثر جذباً للاستثمارات في مجال المشروعات العمرانية المتكاملة، حيث تلقى اهتمامًا لافتًا من شركات التطوير العقارى للحصول على أراضٍ بها.

وأضاف كامل أن الشركة حرصت في مشروع "جريني أفنيو" على اختيار أفضل التصميمات المعمارية الحديثة والمبتكرة بالتعاون مع مكتب المهندس الاستشارى حسين صبور، ومكتب الاستشارى العام «محرم باخوم» وهما من الأسماء التي لها ثقل كبير في مجال التعمير.

وتستهدف الشركة استثمار 4 مليارات جنيه فى مشروعات عمرانية متكاملة بمدن الصعيد، حيث تجري حالياً دراسة عدة مشروعات وفرص استثمارية فى مدن الصعيد الجديدة، بعد الإقبال الذى لمسته الشركة فور طرح أول مشروعاتها فى مدينة سوهاج الجديدة بنهاية العام الماضى

وأشار إلى أن الشركة تعتزم ضخ 250 مليون جنيه في انشاءات مشروعها الأول بسوهاج الجديدة  حيث انتهت الشركة من بيع كامل وحدات المرحلة الأولى منه، وفتح باب الحجز في المرحلة الثانية، في المشروع الذي يعد صديق للبيئة نظراً للتوسع في توفير المساحات الخضراء للعملاء وتقليل حجم الكثافة البنائية بالمشروع و استخدام الطاقة الشمسية وخامات بناء عازلة للحرارة لترشيد استهلاك الكهرباء وخامات عازلة للصوت والحريق .




وأكد  كامل، أن الشركة  تعتزم تسليم مشروع سوهاج الجديدة قبل الموعد المحدد، خاصة في ظل الإقبال الكبير من العملاء على حجز وحدات المشروع، حيث تم دفع عمليات التنفيذ في منطقة العمارات والفيلات، وبنهاية العام الجاري سيكون تم الانتهاء من إنشاء 100 وحدة سكنية بالمشروع.

 لافتاً إلى أن المستقبل والامتداد العمراني لمحافظة سوهاج يتمثل في مدينة سوهاج الجديدة والتي توليها الدولة أهمية خاصة بهدف توسيع رقعة العمران في الصعيد، حيث تشهد المدينة إقبالا من المستثمرين والعملاء على حد سواء خاصة في ظل بدء تنفيذ العديد من المدارس والمستشفيات والجامعات بها، بجانب الأنشطة الصناعية واللوجيستية المقرر إقامتها بالمدينة.

ويضيف رئيس مجلس إدارة شركة ابني للتطوير العقاري، أن الدراسات البحثية مع أكبر المكاتب والشركات المتخصصة في دراسات السوق، كشفت عن حجم طلب كبير على الأراضي الاستثمارية في مدينة سوهاج الجديدة وبعكس ما يعتقده البعض بأن مدن الصعيد غير جاذبة للاستثمار، وهو ما يتضح من توجه كبار شركات التطوير العقاري في القاهرة والوجه البحري لتدشين مشروعات في مدن الصعيد الجديدة والتي تعتبر سوق بكر يحتاج للمزيد من الخدمات وأنماط الإسكان المختلفة بجانب المشروعات الخدمية والترفيهية والتي تعد شركة ابني للتطوير لها السبق في تنفيذه هناك. مشيراً إلى أن هناك فرص نمو كبيرة في مدينة سوهاج الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة، حيث تملك المدينة مقومات تجعلها تنافس أفضل التجمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات المقبلة.

أخبار تهمك

عاجل.. تجديد الثقة باللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. اللواء محمد عبد التواب مديراً لأمن المنيا

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى الشناوي

منذ ساعة و نصف

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

محمد الشناوي يدخل ضمن قائمة الأفضل في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة الا ربع

7 أرقام مثيرة حققها منتخب مصر بعد تأهله لربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و 14 دقيقة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ نصف ساعة

الكشف عن حكم مباراة الأهلي وأسوان في الدوري

منذ ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:59 م

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

06:14 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

03:15 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان