ضمن استثمارات بـ 4 مليار جنيه.. مشروع عقاري جديد في سوهاج على مساحة 36 فدان





اقتنصت شركة "ابني" للتطوير العقاري قطعة أرض جديدة بمساحة 36 فداناً في مدينة سوهاج الجديدة بنشاط عمراني متكامل، ليكون المشروع الثاني للشركة في المدينة، وذلك من خلال المزايدة التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخراً ، في إطار خطة شركة ابني التوسعية الاستراتيجية في اعمار المدن الجديدة بصعيد مصر.





وقال الدكتور عبد الله كامل رئيس مجلس ادارة الشركة، إن المشروع الجديد هو خطوة ضمن خطة استراتيجية طويلة المدى تضعها الشركة نصب عينيها، وتهدف إلى التعمير والتوسع فى المدن الجديدة وخاصة مدينة سوهاج الجديدة التي تعد الأكثر جذباً للاستثمارات في مجال المشروعات العمرانية المتكاملة، حيث تلقى اهتمامًا لافتًا من شركات التطوير العقارى للحصول على أراضٍ بها.





وأضاف كامل أن الشركة حرصت في مشروع "جريني أفنيو" على اختيار أفضل التصميمات المعمارية الحديثة والمبتكرة بالتعاون مع مكتب المهندس الاستشارى حسين صبور، ومكتب الاستشارى العام «محرم باخوم» وهما من الأسماء التي لها ثقل كبير في مجال التعمير.





وتستهدف الشركة استثمار 4 مليارات جنيه فى مشروعات عمرانية متكاملة بمدن الصعيد، حيث تجري حالياً دراسة عدة مشروعات وفرص استثمارية فى مدن الصعيد الجديدة، بعد الإقبال الذى لمسته الشركة فور طرح أول مشروعاتها فى مدينة سوهاج الجديدة بنهاية العام الماضى





وأشار إلى أن الشركة تعتزم ضخ 250 مليون جنيه في انشاءات مشروعها الأول بسوهاج الجديدة حيث انتهت الشركة من بيع كامل وحدات المرحلة الأولى منه، وفتح باب الحجز في المرحلة الثانية، في المشروع الذي يعد صديق للبيئة نظراً للتوسع في توفير المساحات الخضراء للعملاء وتقليل حجم الكثافة البنائية بالمشروع و استخدام الطاقة الشمسية وخامات بناء عازلة للحرارة لترشيد استهلاك الكهرباء وخامات عازلة للصوت والحريق .

















وأكد كامل، أن الشركة تعتزم تسليم مشروع سوهاج الجديدة قبل الموعد المحدد، خاصة في ظل الإقبال الكبير من العملاء على حجز وحدات المشروع، حيث تم دفع عمليات التنفيذ في منطقة العمارات والفيلات، وبنهاية العام الجاري سيكون تم الانتهاء من إنشاء 100 وحدة سكنية بالمشروع.





لافتاً إلى أن المستقبل والامتداد العمراني لمحافظة سوهاج يتمثل في مدينة سوهاج الجديدة والتي توليها الدولة أهمية خاصة بهدف توسيع رقعة العمران في الصعيد، حيث تشهد المدينة إقبالا من المستثمرين والعملاء على حد سواء خاصة في ظل بدء تنفيذ العديد من المدارس والمستشفيات والجامعات بها، بجانب الأنشطة الصناعية واللوجيستية المقرر إقامتها بالمدينة.





ويضيف رئيس مجلس إدارة شركة ابني للتطوير العقاري، أن الدراسات البحثية مع أكبر المكاتب والشركات المتخصصة في دراسات السوق، كشفت عن حجم طلب كبير على الأراضي الاستثمارية في مدينة سوهاج الجديدة وبعكس ما يعتقده البعض بأن مدن الصعيد غير جاذبة للاستثمار، وهو ما يتضح من توجه كبار شركات التطوير العقاري في القاهرة والوجه البحري لتدشين مشروعات في مدن الصعيد الجديدة والتي تعتبر سوق بكر يحتاج للمزيد من الخدمات وأنماط الإسكان المختلفة بجانب المشروعات الخدمية والترفيهية والتي تعد شركة ابني للتطوير لها السبق في تنفيذه هناك. مشيراً إلى أن هناك فرص نمو كبيرة في مدينة سوهاج الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة، حيث تملك المدينة مقومات تجعلها تنافس أفضل التجمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات المقبلة.