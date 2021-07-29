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تحذير جديد.. الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة في مصر

الخميس 29/يوليو/2021 - 07:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة، التي تشهدها البلاد، والتي بدأت بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري سترتفع لتتجاوز حد 40 درجة، خلال الأيام المقبلة، وتبلغ ذروتها بداية من الأسبوع المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، كما تزداد فترات سطوع الشمس بسبب قلة تكون السحب المحلية.

وناشد خبراء الأرصاد المواطنين بضرورة الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خصوصًا في وقت الظهيرة، والإكثار من تناول المشروبات الباردة.

وعن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر.

وبخصوص حالة البحين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الخميس 29 يوليو 2021، وحتى يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر.

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:

يوم الخميس 29 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

يوم الجمعة 30 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم السبت 31 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

يوم الأحد 1 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.

يوم الإثنين 2 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.

يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

بيان بنسبة الرطوبة
أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:
- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 75% إلى 85%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 83% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 45% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 55%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب الصعيد بين 30% إلى 35%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 10% إلى 15%.

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